Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı gün, aynı saatlerde iki ayrı buluşma gerçekleşti.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası göreve dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra geldiği genel merkezde toplanan partililere seslendi.

Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'ndaki buluşmada toplanan partililere hitap etti.

Her iki isim aynı anda konuşup, kurultay tartışmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"TERTEMİZ KURULTAY YAPACAĞIZ, MASUM BAŞKANLARI KURTARACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Söğütözü'ndeki Genel Merkez'e geldi. Burada toplanan partililerce karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu, makam odasına geçerek çalışmalarına başladı.

CHP lideri daha sonra parti binası önünde kurulan kürsüde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında kurultay tartışmasından, yolsuzluk iddialarına kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

"Soruyorum size; biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarlarımız çiğnensin diye mi büyüttük?. Atamızın emanetini kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı." ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana soruyorlar, 'ne yapacaksın?' Hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız." dedi.

"MASUM BELEDİYE BAŞKANLARINI KURTARACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılan belediye başkanlarına da değindi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Korkmayın kardeşlerim. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.

“FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM”

Konuşmasında "FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dliyorum." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Rüşvetlerden ve hırsızlardan arınacağız. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"- Bugün burada CHP'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için bulunuyorum. Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir.

- Bu mesele, Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.

- Ben bugün çok açık konuşacağım. Bizim kitabımızda intikam yoktur, iftira yoktur, kin yoktur. Bizim kitabımızda arınma vardır. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. 38'inci kurultayda bir bayrak değişimi oldu. Biz o gün demokrasi esastır dedik, çekildik. Maalesef gördük ki; durum öyle değil. O kurultay bir milattır. O günden sonra yargıya taşınan dosyalar ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu gösterdi; bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır.

- Soruyorum size; biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarlarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emanetini kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü. Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti.

- Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Partimizin güvenli limanını inşa edeceğiz, o güvenli limana hep beraber gideceğiz.

- Benim tek bağım bu aziz milletledir. Benim tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. Ben 78 yaşındayım. Ve bugün 78 yaşında ama bir derdi olan, millet yürüyüşünü sizlerle yapan bir kişi olarak sizlerleyim. Bu yürüyüş adaletin, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınarak çoğalmanın yürüyüşüdür.

- Bana 'hain' diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kıldan ince, kılıçtan keskindir.

- FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, millet dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için özür diliyorum.

- Rüşvetlerden ve hırsızlardan arınacağız. Uşak Belediyesi'nde rüşvete göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?

- Herkes şunu çok iyi bilsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu iradenin sönmez ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz bugün o kurucu iradeye canımız pahasına sahip çıkıyoruz. Bugün ülkemizin etrafı bir ateş çemberiyle sarılmışken yedi düvele sesleniyoruz. Devletimizin üniter yapısı ve milletimizin sarsılmaz bütünlüğü Kurtuluş Savaşı'nda nasıl tepenize indiyse bugün de aynı inançla karşınızdayız.

- Kimse heveslenmesin. Biz kardeşler sofrasında buluştuğumuz o mazlum milletlerimizin coğrafyalarında emperyalizme asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin kardeşlik projesini koltuklarımızı korumanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize olan borcumuzu ödemek için destekliyoruz.

- 2023 yılında bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmek için omuz omuza verdiğimiz tüm ittifak partilerine, liderlerine, Halil İbrahim soframıza icabet etmiş on milyonlarca vatan evladına selam olsun.

- On milyonların iradesini kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Sadece geçmişi temizlemeyeceğiz, geleceği de inşa edeceğiz. Adaletin, ahlakın ve dürüstlüğün sarsılmaz kalesi olarak bu anlayışı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partisi. Ayağa kalk aziz milletim. Umutsuzluğu çöpe atın, güneşli günler çok yakın.

- Korkmayın kardeşlerim. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız."

ÖZEL: BU MESELE ÖZEL-KILIÇDAROĞLU MESELESİ DEĞİL

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Güvenpark'taki Ankara İl Başkanlığı binasında partililerle buluştu.

"Bugün buraya kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik." diyen Özgür Özel, "Partimiz kurulduğu günden beri Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi. Partinin kapısı kapatıldı, partinin genel başkanları hapse atıldı. Bu partiye her kötülük yapıldı. Kimsenin gücü CHP'ye yetmedi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin birinci partisi CHP'nin başına seçilen genel başkanı değiştirip atamaya yapmaya kalkmaktadır, kayyum getirilmektedir." şeklinde konuşan Özgür Özel, "Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele CHP'nin iç meselesi olsa. Bu mesele Özgür Özel- Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Erdoğan ile milletin meselesidir." dedi.

İktidar yürüyüşünden vazgeçmeyeceklerini kaydeden Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istemektedir. Buna izin vermeyeceğiz. dünya hukuk tarihinde olmayan Türkiye siyaset tarihinde bir kara leke olarak kazınan butlan kararı kimseye genel başkanlık meşruiyeti vermez. Yargının butlan kararıyla CHP'nin mazbatasız genel başkanı olmaz.

- Derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın partiyi seçilmiş genel başkanıyla kavuşturun. Ben her delegeyle yarışa varım. Kurultay olmadan 15 gün önce CHP örgütlerine sandık koyalım. 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkana 2 milyon üye karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkanlığı adaylığında gidelim. Genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Bu ön seçimde yüzde 85 altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.

Özel, konuşmasının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önündeki kitle ile Anıtkabir'e yürüyecek.

