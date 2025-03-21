CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkes bilsin ki Ekrem Başkan ne yolsuzluğa bulaşır ne de terörle ilgisi olur. Ekrem İmamoğlu gibi vatanını, milletini seven, yoksulu kendi evladından ayrı görmeyen, şefkatli, çalışkan, namuslu bir evlattan ne hırsız ne yolsuz ne terörist çıkar." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Bugün saat 11.00'de Beylikdüzü Belediyesini ziyaret edeceğini aktaran Özel, tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanları Rıza Akpolat, Ahmet Özer ve Alaattin Köseler ile gözaltındaki belediye başkanları Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan'a selamlarını ileterek, yanlarında olduğunu söyledi.

Özel, "Herkes bilsin ki Ekrem Başkan ne yolsuzluğa bulaşır ne de terörle ilgisi olur. Ekrem İmamoğlu gibi vatanını, milletini seven, yoksulu kendi evladından ayrı görmeyen, şefkatli, çalışkan, namuslu bir evlattan ne hırsız ne yolsuz ne terörist çıkar." diye konuştu.

Artık sokak ve meydanlarda olacaklarını kaydeden Özel, "Demokratik biçimde şiddete bulaşmadan ama hak aramak, söke söke almak için sokaklar, meydanlar bizimdir. Kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan ama sinmeden, durmadan sokaklar, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki 'Sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evde yoksul, işsiz, güvencesiz oturmayacağız. Sen bizim seçtiğimizi nezaretlerde tutarken biz evde oturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Birilerinin, "CHP'liler birbirine düşerler, bölünürler, birbirlerine çelme takarlar." diye beklediğini, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğunu hatırlatan Özel, "Aramızdan su sızmıyor. Biz asla ayrı düşmeyeceğiz, ne Ekrem Başkan'ı yalnız bırakırız ne de kişisel hesaplara bakarız. Türkiye'yi birlikte kurtaracağız." dedi.

İmamoğlu'nun, kendisini ziyarete giden avukatlara ısrarla pazar gününün çok önemli olduğunu hatırlattığını aktaran Özel, "Pazar günü demokrasi, adalet, hukuk isteyen, korkmayan hiç kimse evde oturmayacak. Pazar günü tüm Türkiye'de sokaklarda mıyız? Pazar günü 1 milyon 750 bin CHP'li, 973 ilçede sandık başına giderek cumhurbaşkanı adayını belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

CHP olarak gençlerle, üyelerle, vatandaşlarla, demokratlarla yürünecek yol neresiyse yürüyeceklerini kaydeden Özel, "Gidilecek meydan neresiyse dolduracağız. Aşılacak engel neresiyse aşacağız. Barikat da engel de tanımayacağız. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki 'Başkan bizi Taksim'e götür.' O da olacak." dedi.

- İzinsiz gösteriye müdahaleye tepki

Bu arada Özel, konuşması sırasında emniyet güçlerinin izinsiz gösteri yapan gruba müdahale etmesine tepki gösterdi.

Özel, şöyle konuştu:

"Biber gazı mı? Emniyet güçleri, bu meydanı provoke etmeyin rica ediyorum. İstanbul Valisi Davut Gül, buradan sana sesleniyorum. Orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valisi sorumludur. Burada Ekrem İmamoğlu'nun yoldaşları, yol arkadaşları var. Tertemiz insanlar, pırlanta gibi gençler var. Türkiye'nin umudu var. Sen kim oluyorsun Türkiye'nin umuduna gaz sıkıyorsun."

- Mansur Yavaş: "23 Mart'ta oylarımızla demokrasimize sahip çıkacağız"

ABB Başkanı Mansur Yavaş da İmamoğlu'nun haksız şekilde gözaltına alındığını savunarak, destek için CHP'li 15 belediye başkanıyla Saraçhane'ye geldiklerini söyledi.

Hukukun ve demokrasinin kazanacağını, bunun demokrasiye inananlarla gerçekleşeceğini vurgulayan Yavaş, "Biz burada dimdik ayaktayız. Buraya bugün tüm Türkiye olarak toplandık. Demokrasiye, laik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmak için buradayız. Anayasamıza sahip çıkmak, uygulanmasını sağlamak için buradayız." dedi.

Yavaş, hukuksuzluklara karşı tüm muhalefetin yan yana gelmesinin tercih değil zorunluluk halini aldığını ifade etti.

Televizyonlarda cumhurbaşkanı tartışması yapıldığını ancak kendilerinin koltuk kavgasında olmadıklarını belirten Yavaş, "Ortak yönümüz, yeni ve hukuka bağlı iktidardır. 23 Mart'ta sandığa gideceğiz. Oylarımızla demokrasimize sahip çıkacak, halkın iradesini hiçe sayan anlayışa karşı gücümüzü göstereceğiz. Ekrem Başkan da en kısa zamanda aramıza katılacak ve Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile partililer de buluşmaya katıldı.