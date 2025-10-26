CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "casusluk" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınırken, İstanbul Adliyesi önünde partililere seslendi.

Özel, "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan İstanbul Adliyesi'ne ifadeye getirilen İmamoğlu'na destek için adliyeye geldi.

Adliye önünde toplanan kalabalığa hitaben parti otobüsü üzerinde konuşma yapan Özel, İstanbul Valiliğinin bazı ilçelerde bir gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemleri yasaklamasına rağmen, daveti üzerine alana gelenlere teşekkür etti.

İmamoğlu'na atılan yeni bir iftira yüzünden alanda olduklarını söyleyen Özel, "'Hırsız' dediler olmadı, 'yolsuz' dediler olmadı, 'teröre destek verdi' dediler olmadı, şimdi son çare 'casus' demeye kalktılar. Yazıklar olsun. Ekrem Başkan'ı kendi davasına götürmeyenler, buna izin vermeyenler, bir pazar günü saat 11.00'de onu, Çağlayan Adliyesi'ne getirip sorular soracaklarmış. Şunu açıkça görelim, bugün Ekrem Başkan'a yeni sorular sormak, soru değil, başsavcılığın kendi itirafıdır. Onun itirafı, 'diplomaya saldırdım geri tepti, yolsuzluk dedim geri tepti, terör dedim geri tepti, çaresizim, çaresizim, çaresizim.' diyor başsavcı." ifadelerini kullandı.

Özel, yaptıkları mitingleri canlı yayınlayan üç kanaldan biri olan Tele 1'e operasyon yapıldığını belirterek, "O kanalda normal yayına engel olup belgesel yayınlattıranlara, o kanala TMSF eliyle Yeni Şafak yazarını kayyım diye atayanlara yazıklar olsun." dedi.

Genel başkan yardımcıları, il başkanı ve milletvekillerinin 2 gündür Tele 1 ile dayanışma gösterdiklerini ifade eden Özel, "Bu mücadeleyi bırakmayacağız. Merdan Yanardağ'ı, Tele 1 emekçilerini yalnız bırakmayacağız. Özgür basın susturulamaz." diye konuştu.

İmamoğlu ve arkadaşları hakkında bir an önce iddianame yazılması gerektiğini vurgulayan Özel, "Sayın Bahçeli söylüyor, AK Parti'nin aklı başında geçmiş yöneticileri, aylardır biz söylüyoruz, iddianame lazım ama iddianameye somut kanıt lazım. Geçtiğimiz günlerde 500 sayfa iddianame saatler içinde çöp oldu. Önümüzdeki günlerde o iddianameyi bekliyoruz ki bugüne kadar atılan bütün iftiraların nasıl çöktüğünü nasıl büyük yalanların kanıtlanamadığını, yapılanın algı operasyonu olduğunu dosta, dost olmayana gösterelim. O iddianamenin bu hale geldiğini gördükleri için panik halindeler." dedi.

İBB'de yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmanın çöktüğünü, bu nedenle casusluk soruşturmasının açıldığını öne süren Özel, şunları söyledi:

"Bugün, biraz önce yukarıda öğrendik ki hani 'Necati Özkan'la birlikte bilgileri sızdırdı' deyip de Necati Özkan'ın '2019 seçiminden sonra bir kez gördüm. Sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık gitti. Bir daha görmedim' dediği kişi, Ekrem Başkan'la ilişkilendirmeye çalıştıkları kişi, biraz önce itirafçı olmuş, 'İngiliz ajanıyım ben' demiş. Vallahi İngiliz istihbaratıyla Suriye'de çalışan, Suriye rejimi için plan yapan, İngiliz istihbaratının çizdiği plana göre 'Suriye'de olan bitenden haberim vardı' deyip de hava yapan değilim. İngiliz istihbaratıyla çalışmaya biz değil, AK Partililer alışıktır."

Özel, soruşturma kapsamında tutuklu olan Hüseyin Gün'e ilişkin de "İtirafçı olan kişi, buradan açıklıyorum, Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da tutuklanmış. Silivri'de dururken alınmış, Ankara Sincan'a götürülmüş. Aylarca Ankara'da tutulmuş. Kendisiyle birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş burada sorgulanmış. Daha ilk gün itirafçı olacakmış." ifadelerini kullandı.

Genel başkan yardımcıları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının yanı sıra 110 milletvekili ile adliyede olduklarını kaydeden Özel, "Gün boyunca süreci buradan takip edeceğiz. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Sizden en büyük beklentimiz, herkesi buraya davet edin. Bugün Çağlayan'da Saraçhane'deki gibi bir imkansızı başarıyorsunuz. Bunu tarihe kazıyorsunuz. Buna ortak olmaya, İstanbul'un bütün demokratlarını davet ediyorum." dedi.

- Adliye çevresinde güvenlik önlemi

Ekrem İmamoğlu'nun ifade için getirildiği İstanbul Adalet Sarayı'nın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Milletvekilleri, basın mensupları ve görevliler harici kimsenin içeri alınmadığı adliyenin önündeki Çağlayan Meydan'da ve çevrede çok sayıda polis ekibi ve araçları yer aldı.

Özel'in çağrısıyla Vatan Caddesi'ndeki parti otobüsünün önünde toplanan vatandaşların alana geçişlerinde çantaları arandı.

Çeşitli sendikalar, CHP ve Türk Bayraklarıyla alanda bulunan kalabalık Özel'e konuşması sırasında sloganlar ve alkışlarla destek verdi.

(AA/RU/HÖ)