İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, bugün casusluk soruşturması kapsamında ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.



Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, tutuklu Necati Özkan ve Tele1 TV’nin kurucusu Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.



Savcılık, İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında ifade vermesi için cezaevine yazı gönderdi.



Bugün ise İmamoğlu, saat 11.00'de ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'nde olacak.



Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

-4 ilçede yasak



İstanbul Valiliği; Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde her türlü eylem, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması gibi faaliyetleri bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

CHP'den ve Özel'den tepkiler

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımın arkasındayım. İstanbulluları iradelerine sahip çıkmak üzere Çağlayan'a davet ediyorum." diyerek yurt dışı programını yarıda kesip Türkiye'ye döndü.

İmamoğlu ise hakkındaki suçlamaları iftira olarak değerlendirdi.

Suçlamalar neler?

Soruşturma kapsamında ise şüphelilere dijital uygulamalar üzerinden seçmen verilerinin ele geçirilmesi, bu verilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşılması, maddi menfaat elde etmek ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için fon oluşturmak gibi suçlamalar yöneltildi.