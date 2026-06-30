CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz." dedi.

Ödemiş ilçesinde esnafı gezen Özel, Ulus Meydanı'ndaki mitingde traktör römorkunun üzerinden hitap etti.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Son günlerde işte 'Yeni parti olacak mı?' Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, emekçilerin yeni partisi, umudunu yarından kesmiş gençlerin ve onların ailesinin yeni partisi ya da eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan, hep zenginin kazandığı, yoksulun kaybettiği günleri geride bırakan, emekliye vefasızlık yapanları geride bırakan, hakkı alan, hep birlikte çalışan, üreten, büyüyen ama hakça bölüşen, hakça bir vergi düzeniyle sizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz."