Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü kurultayının YSK tarafından iptal edildi' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

CHP'Lİ ÇİFTCİ: HERHANGİ BİR İTİRAZ BULUNMAMAKTADIR

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır" dedi.

MHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'nin 6 Nisan'da olağanüstü kurultay toplama kararıyla ilgili MHP'den de açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, önceki kurultaya ilişkin soruşturmayı hatırlatarak, "Kayyum şartları oluşursa, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götüremez" iddiasında bulundu.

Yıldız'ın bu mesajına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yanıt verdi. ''Seçim hukuku kesin sürelerle sınırlıdır. Mevcut yasalar uygulandığında kurultayımızın iptal olması olanaksız olduğu gibi, Genel Başkanlık yetkilerinin geriye dönük olarak yok sayılması da imkansızdır." dedi.