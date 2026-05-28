TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Edirne'deki 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Arda Hudut Bölük Merkezi'nde Mehmetçikle bayramlaştı.

Bakan Güler, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, özellikle Mavi ve Gök Vatanındaki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik meselelerin güvenlik politikalarının en hassas başlıkları arasında yer aldığına dikkat çekerek, “Özellikle hatırlatmak isterim ki Türkiye olarak başta Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs olmak üzere bölgemize ilişkin tüm meselelerde uluslararası hukuka bağlı, barış ve istikrardan yana, sorunların diyalog yoluyla çözümünü önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz.” dedi.

Bu yaklaşımlarının milli hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmediğini de vurgulayan Güler, “Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki hak ve çıkarlarımız tarihi, hukuki ve meşru temellere dayanmaktadır. Bu çerçevede oldubitti oluşturmayı amaçlayan, maksimalist ve uluslararası antlaşmaların ruhuna aykırı girişimleri kabul etmediğimizi, bir kez daha vurgulamak isterim.” şekilde konuştu.

Bakan Güler, TSK'nın sahip olduğu yüksek harekât kabiliyeti, modern silah sistemleri, güçlü personel yapısı ve sahadaki tecrübesiyle ülkeye yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıkta olduğuna vurgu yaparak, “Aynı şekilde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliği, huzuru ve haklarının korunması konusundaki tutumumuz da nettir. Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de garantör ülke olarak soydaşlarının yanında durarak onların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edecektir.” ifadesini kullandı.