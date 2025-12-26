Salamis Bay Conti Hotel, Christmas 2025’i dopdolu bir programla misafirleriyle birlikte kutladı. Özenle hazırlanan gala gecesi; enerjik dans şovları ve sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Gecenin en özel anlarından biri ise Gipsy Brothers eşliğinde yaşandı. Canlı müzik performanslarıyla salonda coşku zirveye taşınırken, misafirler keyif dolu bir Christmas gecesi yaşadı. Profesyonel sahne düzeni, atmosfer ve organizasyon kalitesiyle gala, Salamis’in özel gecelere verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Salamis Bay Conti Hotel, misafirlerine hem eğlence hem de kaliteyi bir arada sunduğu Christmas 2025 kutlamasıyla sezona damga vurdu.