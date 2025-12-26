Döveç Group, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği yapısal dönüşüm, ödüllerle taçlanan projeler ve toplumsal katkılarıyla sektördeki lider konumunu bir kez daha tescilledi.

Yıl boyunca atılan stratejik adımlar, Döveç Group’un sürdürülebilir büyüme vizyonunu pekiştirirken; yeni merkez ofisine taşınmasıyla birlikte kurum içi çalışma kültürü daha modern, daha verimli ve daha çevik bir yapıya kavuştu. Bu dönüşüm, grubun operasyonel gücünü ve kurumsal disiplinini sahaya daha güçlü biçimde yansıttı.

2025, Döveç Group için başarının tescillendiği bir yıl oldu. Yıl içerisinde kazanılan 22 ödül ve “Yılın En İyi İnşaat Şirketi” unvanı, grubun kalite, güven ve istikrar odaklı yaklaşımını somut biçimde ortaya koydu.

Marka yönetimi ve iletişim alanında atılan adımlar da bu başarıyı destekledi. D-Point markasıyla hem iş dünyasına hem de konut yaşamına yeni bir vizyon sunan Döveç Group, lansman süreci ve reklam filmiyle bu yaklaşımı geniş kitlelerle buluşturdu.

D-Point, kısa sürede grubun yenilikçi bakış açısının güçlü bir temsilcisi haline geldi.

Toplumsal sorumluluk alanında ise Döveç Group, planlanandan bir yıl önce tamamlayarak Eylül ayında eğitime kazandırdığı Muharrem Döveç Ortaokulu ile kalıcı bir sosyal değer yarattı. Proje, Kuzey Kıbrıs’ta geleceğin bireylerine umut taşıyan önemli bir eğitim yatırımı olarak hayata geçirildi.

Tüm bu çalışmaların doğal sonucu olarak Döveç Group, ülke ekonomisine sağladığı katkıların karşılığı olarak 2025 yılını inşaat sektöründe vergi şampiyonu olarak tamamladı. Aynı zamanda yıl boyunca birçok aileyi yeni yaşam alanlarıyla buluşturarak yalnızca yapılar değil, sürdürülebilir yaşamlar inşa etti.

Döveç Group, 2025’i marka itibarı ve başarılarla geride bırakırken; 2026 yılına daha büyük hedefler, daha iddialı projeler ve aynı kararlılıkla ilerlemeye hazırlanıyor.