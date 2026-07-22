Christopher Nolan'ın yönettiği "Odyssey" filmi, 17-19 Temmuz'daki ilk hafta sonunda sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Paribu Cineverse'ten yapılan açıklamaya göre film vizyona girdiği ilk hafta sonu, Türkiye genelindeki Paribu Cineverse salonlarında 225 bin 258 kişi tarafından izlendi.

Sektör genelinde ortalama yüzde 31 seviyesinde seyreden çevrim içi bilet satış oranı ise "Odyssey" filmi ile yüzde 51'e yükseldi.

Filmi Paribu Cineverse salonlarında izleyenlerin yüzde 42,7'sini 20-29 yaş grubundakiler oluştururken, izleyicilerin yüzde 62'si erkeklerden oluştu.