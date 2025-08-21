Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Girne’de Ciklos mevkiinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, bugün saat 10.00 sıralarında Girne’de Ciklos mevkiinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğutma çalışmaları için su tankeri ihtiyacının devam ettiğini duyurdu.