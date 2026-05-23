Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na düzenleyeceği yeni sefere katılacak taykonotları tanıttı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Sözcüsü Cang Cingbo, düzenlediği basın toplantısında, "Şıncou-23" uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi açıkladı.

Cang, uzay istasyonuna yapılacak 11. insanlı seferde, taykonotlar Cu Yangcu, Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying'in yer alacağını bildirdi.

Uzay istasyonunda görev yapacak taykonot ekibini taşıyacak "Şıncou-23" mekiği, yarın yerel saatle 23.08'de ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılacak.

Seferin uçuş mühendisliğini üstlenecek 48 yaşındaki Cu Yangcu, Mayıs 2023'te uzaya gönderilen "Şıncou-16" görevinde Tiengong uzay istasyonunda görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

Taykonotlar Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Mekiğin pilotluğunu yapacak Cang'ın daha önce Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nde savaş uçağı pilotu, Lai'nin ise Hong Kong'da polis başmüfettişi olarak görev yaptığı aktarıldı.

- Uzay istasyonunda görev alacak ilk Hong Kong'lu taykonot

Lai, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden uzay istasyonu görevlerine katılan ilk taykonot olacak.

2024'te Çin'in insanlı uzay seferleri programının 4. taykonot grubuna seçilen Lai, daha önce Hong Kong Emniyet Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi ve Güvenlik Bürosu'nda çalıştı.

Uzay istasyonunda görev alacak 4. kadın taykonot olacak Lai'nin, bilgisayar bilimleri dalında doktora derecesi bulunuyor.

- Taykonotlar, 1 yıl uzay istasyonunda kalacak

Yeni taykonot ekibi, önceki seferlerinden farklı olarak uzay istasyonunda 6 ay değil 1 yıl süreyle görev yapacak.

Görev boyunca taykonotların sağlık verileri takip edilerek uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerine ilişkin araştırma yürütülecek.

- Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.