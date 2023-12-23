Başkent Lefkoşa'da surlariçinde dün akşam iş yerinde öldürülmüş halde bulunan Ayça Alav'a otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre Alav'ın otopsisinde ölüm nedeninin "ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi olduğu" belirlendi.

Cinayetle ilgili, iki katil zanlısının güneye kaçtığı tespit edilerek Cumhurbaşkanlığınca iadeleri için girişim başlatılırken, zanlılara kaçmalarında yardımcı olduğu saptanan iki kişi tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılmıştı.

Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.