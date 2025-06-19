Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Huaiji ilinde sel nedeniyle 30 bin kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, eyaletin batısında aşırı yağış nedeniyle Suijiang Nehri'nin taşması sonucu sel meydana geldi.

Huaiji il merkezinde sel caddeleri kaplarken bu bölgelerde yaşayan 30 bin kişi tahliye edildi.

Geçen hafta Wutip Tayfunu'nunda şiddetli yağış alan bölgede, erken muson yağmurlarının başlamasıyla sel tehlikesi artmıştı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülke genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle 3. seviye "sarı uyarı" yayınlarken sel tehlikesi nedeniyle ülkenin güneyi ve kuzeydoğusundaki 8 eyalet ve şehirde 4. seviye alarm ilan edildi.

Çin'in 4 aşamalı fırtına uyarı sisteminde "kırmızı", en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.