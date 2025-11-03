Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik Yardım Programı tarafından finanse edilen ve Sivil Alan tarafından düzenlenen “CiviCon Sivil Toplum Konferansı”, Lefkoşa’daki Bedesten’de tamamlandı.

Sivil Alan tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün süren konferans; genel oturumlar, tartışmalar, atölye çalışmaları ve ağ kurma etkinlikleriyle sivil alanın güçlendirilmesi ve ortak alanların yeniden değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun, sivil toplumun demokrasinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı politika yapım süreçlerinde vazgeçilmez bir ortak olduğu kaydedilerek, sivil alanın korunması ve geliştirilmesine yönelik taahhüt ifade edildi.

Konferansın açılış konuşmalarını, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Program Yöneticisi Florin Stoleru ile Sivil Alan Takım Lideri Evrim Peker yaptı. Etkinlikte, Arizona Eyalet Üniversitesi Sosyal Bilimler Profesörü Craig Calhoun ve Scuola Normale Superiore Üniversitesi’nden Prof. Donatella della Porta ana konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlik boyunca 150’den fazla katılımcı üç genel oturumda bir araya gelirken, yerel sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen 10 paralel çalıştay gerçekleştirildi. Konferansta ayrıca 14 örgüt, çalışmalarını tanıtmak üzere stant açtı.

Katılımcılar, Bedesten’in yanı sıra Rüstem Kitabevi, Naci Talat Vakfı ve Ledra Palace da düzenlenen oturumlarda, sivil toplumun geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.