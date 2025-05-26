Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, Makedonya’da 8. Uluslararası Türk Müziği Koroları Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.

20 – 25 Mayıs tarihleri arasında Ohrid’de yapılan festivalde Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, dernek başkanı ve koro şefi Ersin Tünay yönetiminde şarkılar seslendirdi.

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay, amatör koroların uluslararası başarılarına dikkat çekerek, devletin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmeleri gerektiğini belirtti.

ÇMD korosunun kendi imkanlarıyla ülkeyi temsil ettiği festivalde Almanya, Makedonya, KKTC ve Türkiye’den 9 koro şefinin yönettiği 200 korist sahne aldı.