Mektep Kültür Sanat Derneği Denyalı Ömer Şehir Tiyatrosu'nun "Ruh Öküzüm Şerifali" isimli tiyatro oyunu hafta sonu Alayköy’de sahnelendi.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Hüseyin Tunçerler'in yazıp yönettiği sanat yönetmenliğini ise Doğan Erçağ'ın yaptığı oyunun oyuncu kadrosu Yasemin Karabekmez, Meryem Sadrazam, Ömür Tunçerler, Gülsen Tunçerler, Doğukan Yarımsakallı, Ela Türkkal ve Hüseyin Tunçerler'den oluşuyor.

Oyunun Haziran ayında turnelerine başlayacağı kaydedilen açıklamada, ilk olarak 14 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa AKM de sahneleneceği de belirtildi.