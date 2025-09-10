Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin Ağustos 2025’te yaptığı ankete göre, Kıbrıslı Türklerin en büyük sorunu ekonomik sıkıntılar olurken Kıbrıs sorunu yeniden ikinci sıraya yükseldi. Katılımcıların çoğu ülkede adaletsizlik, partizanlık, yolsuzluk ve rüşvetin yaygın olduğunu belirtirken, en az güven duyulan kurum ise sendikalar oldu.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Ağustos 2025 döneminde yaptığı kamuoyu araştırması, toplumun genel ruh halini ve ülke sorunlarına bakışını ortaya koydu.

500 kişiyle yüz yüze yapılan anket, Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçmeye devam ediyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 84,4'Ü ÜLKEDE İŞLERİN YANLIŞ YÖNDE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84,4’ü ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor. İşlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 15,6’da kaldı.

KIBRIS SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE: EN BÜYÜK PROBLEM EKONOMİ

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları sırasıyla ekonomik sıkıntılar, Kıbrıs sorunu, altyapıdaki aksaklıklar (özellikle elektrik), sağlık sistemi ve yeteneksiz siyasi liderler oldu. CMIRS’in değerlendirmesine göre, ekonomik sorunlar toplumun gündeminde ilk sıradaki yerini korurken, bu dönemde altyapı ve sağlık sistemine dair şikâyetler yükselişe geçti. Öte yandan Kıbrıs sorununun ikinci sıraya yükselmesi dikkat çekici bulundu.

Toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 6,25 olarak ölçülürken, sosyal güven puanı 3,55’te kaldı. Ülkenin yaşanabilirlik puanı ise 5,59 oldu. Raporda, yaz tatili döneminin etkisiyle bireysel mutluluk puanında artış yaşanmasına karşın, ülkenin yaşanabilirlik puanında düşüş kaydedilmesinin düşündürücü olduğuna işaret edildi.

KATILIMCILARIN EN AZ GÜVEN DUYDUĞU KURUM SENDİKALAR

Toplumun en çok güven duyduğu kurumlar sırasıyla yargı, polis ve ombudsman olurken; en az güven duyulan kurumlar sendikalar, hükümet, siyasi partiler, meclis ve cumhurbaşkanı olarak belirlendi.

Memnuniyet oranlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Yargı, polis ve ombudsman en çok memnun olunan kurumlar olurken; sendikalar, hükümet, meclis ve cumhurbaşkanı en az memnuniyet oranlarına sahip kurumlar arasında yer aldı.

KATILIMCILARIN YÜZDE 75,6'SI ÜLKEDE ALINAN KARARLARDA SÖZ SAHİBİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Araştırmada ayrıca, katılımcıların yüzde 75,6’sı ülkede alınan kararlarda söz sahibi olmadığını düşündüğünü belirtti. CMIRS bu sonucu, demokrasi iddiasındaki ülkelerde vatandaşların karar süreçlerinden dışlandığını göstermesi açısından kayda değer buldu.

Katılımcıların yüzde 82,6’sı ülkede adaletsizliğin, yüzde 83,6’sı partizanlığın, yüzde 73,2’si yolsuzluğun ve yüzde 69,8’i rüşvetin yaygın olduğunu ifade etti.

CMIRS, çalışmanın üç bölüm halinde yayımlanacağını duyurdu.