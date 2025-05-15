Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından yürütülen, çocuk haklarının korunup geliştirilmesini hedefleyen Çocuk Dostu Restoranlar Projesi genişletildi.

KTTB Yönetim Kurulu üyesi Dr. Erdem Beyoğlu yaptığı açıklamada, projeye Tatlısu Belediyesi’nin de dahil olmasıyla, belediye sayısının beşe çıktığını kaydetti.

Beyoğlu, Çocuk Dostu Restoran’ın çocukların güvenle vakit geçirebileceği, ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sunulduğu, ailelerin de rahat bir şekilde yemek yiyebileceği restoranları tanımladığını belirtti.

Bahse konu restoran sayısının sınırlı olduğunu kaydeden Beyoğlu, projenin amacının belediyelerle iş birliği içinde çocuk dostu restoran sayısını arttırmak olduğunu kaydetti.

Beyoğlu, “Aileler çocuk dostu bir restorana geldiklerinde hem gönül rahatlığıyla yemek yiyebilmeli hem de çocukları sağlıklı, güvenli bir ortamda keyifli vakit geçirebilmelidir” dedi.

Beyoğlu, Çocuk Dostu Restoran Sertifikası'nın, belirlenmiş kriterlerin karşılanmasıyla işletmelere verildiğini kaydetti.