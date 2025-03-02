Teknoloji ve dijitalleşme hayatın her alanında yaygınlaşırken, çocukların geleceğin teknolojisine hazırlanmasında robotik kodlama eğitimi önemli bir rol oynuyor.

Robotik kodlama eğitimi sayesinde çocuklar, problem çözme becerisi, algoritmik düşünme, yaratıcı çözümler üretme yetisi kazanıyor.

Çocukların teknolojiye daha bilinçli yaklaşmalarına ve geleceğin mesleklerine daha iyi adapte olmalarına katkı sağlayan robotik kodlama eğitimi KKTC’de de farklı kurumlar aracılığıyla çocuklara sunuluyor.

Akademisyen, robotik kodlama ve bilgisayar bilimi eğitmeni ve Candela Robotic School Kurucu Eğitmeni Mustafa Kemal Ambar, robotik kodlamanın çocukların gelişimine katkısını Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) anlattı.

Erken yaşta robotik kodlama ile tanışmanın çocukların bilişsel gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Ambar, çocukların bu alanda teşvik edilmesi ve eğitim almalarının kariyer gelişimleri açısından önem taşıdığını belirtti.

-“Eşit, ulaşılabilir, ayrımcılıktan uzak bir eğitim hedefindeyiz”

Elektrik ve elektronik mühendisliği alanında eğitim aldıktan sonra, doktora eğitiminde yapay zeka ve derin öğrenme üzerine yoğunlaşarak otomasyon ve robotik alanına yönelen Ambar, akademisyen olarak sürdürdüğü görevinin yanında Candela Robotic School'un kurucu eğitmeni olarak, çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli eğitim programları düzenliyor.

-Okul GİGEM bünyesinde

SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ne (GİGEM) bağlı olarak 2021’de faaliyete başlayan Candela Robotic School, çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak 3-4, 5-7, 7-15 ve 15-18 ve üzeri yaş gruplarına yönelik robotik kodlama, bilgisayar programlama, elektronik devre ve IGCSE ICT eğitimleri veriyor.

Candela’nın “ışık ve aydınlık” anlamına geldiğini dile getiren Ambar, eşit, ulaşılabilir, ayrımcılıktan uzak bir ortamda eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Avrupa’daki STEM eğitiminin merkezinde yer alan Scientix ağına dahil olan okul, STEAM Eğitmenleri Topluluğu olan EASE'nin de üyesi ve sürdürülebilir çevre bilinci üzerine eğitim veren Nature-Based Solutions Education Networks (NBS) akreditasyonuna sahip.

-Robot ve akıllı çöp kutuları

2024 yılında Caretta Sahil Temizleme Robotu projesini de bu doğrultuda hazırlayan okulun ekibi, "EkoRobot: Sürdürülebilir Yapay Zeka ile İklim Değişikliğiyle Mücadele" projesi kapsamında, iki belediye ve özel kuruluşların desteğiyle atıklardan akıllı çöp kutuları tasarlayarak kullanıma sundu.

-“Çocukların dijital dünyada sadece tüketici değil, üretici bireyler olmalarına yardımcı olur”

Candela Robotic School Kurucu Eğitmeni Mustafa Kemal Ambar, robotik kodlamayı “makineler ve yazılımlar yardımıyla gerçekleştirilen işlemlerin sistematik hale getirilmesi ve bir bütünlük içerisinde çalışmasını sağlama süreci” olarak tanımlıyor.

Bu sürecin çocuklara problem çözme becerisi kazandırırken aynı zamanda algoritmik düşünme, analitik beceriler, yaratıcı çözümler üretme yetisi ve mühendislik mantığını geliştirme fırsatı sunduğunu dile getiren Ambar, robotik kodlamanın, teorik bilgiyi pratiğe dönüştüren ve çocukların öğrendiklerini somutlaştırarak uygulamalar yapmalarına olanak tanıyan bir öğrenme metodu olduğunu belirtti.

“Robotik kodlama eğitimi, çocukların teknolojiye daha bilinçli bir şekilde yaklaşmalarını sağlarken, onların dijital dünyada sadece tüketici değil, üretici bireyler olmalarına da yardımcı olur.” diyen Ambar, bunun yanında soyut ve somut kavramları ayırt edebilme, sistematik düşünme ve takım çalışması gibi beceriler kazandırdığını vurguladı.

Çocukların bu alanda erken yaşta desteklenmesinin, geleceğin mesleklerine daha iyi adapte olmalarına katkı sağladığına işaret eden Ambar, teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle birlikte robotik kodlama bilgisinin önemli avantaj sağladığını belirtti.

Ambar, çocukların bu alanda teşvik edilmesi ve eğitim almalarının, kariyer gelişimleri açısından önem taşıdığını vurguladı.

-“ Erken yaşta robotik kodlama ile tanışmak, çocukların bilişsel gelişimini olumlu yönde etkiler”

Erken yaşta robotik kodlama ile tanışmanın çocukların bilişsel gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Ambar, LEGO Education gibi eğitim materyallerin, çocuklara yapılandırılmış bir öğrenme süreci sunduğunu kaydetti.

Bu materyallerin doğru eğitmenler tarafından kullanılmasının önemine işaret eden Ambar, “Bazı eğitim kurumları yalnızca bu alanın popülerliğinden yararlanarak nitelikli eğitim sunmadan çocukları bu süreçlere dahil etmeye çalışmaktadır.” dedi.

Robotik kodlama eğitiminin, yalnızca LEGO parçalarının birleştirilmesiyle sınırlı olmadığını dile getiren Ambar, “Çocukların yaş ve beceri seviyelerine uygun olarak özelleştirilmiş eğitim programları uygulanmalıdır. Erken yaşta başlamak büyük avantaj sağlasa da, önemli olan doğru eğitmenler rehberliğinde ilerlemek ve her çocuğun bireysel gelişimine uygun bir yol haritası çizmektir.” diye konuştu.

-“Teknolojinin avantajlarını eğitim süreçlerine dahil etmeliyiz”

Teknolojinin günümüzde hayatın her alanına entegre olduğunu dile getiren Ambar, bu noktada teknolojinin avantajlarını eğitim süreçlerine dahil etmek için akademik çalışmaların ve pedagojik yaklaşımların takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki eğitim sistemine de değinen Ambar, “Ülkedeki okullarda teknoloji entegrasyonu konusunda ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, devlet ve özel okullarda halen temel bilgisayar eğitimi seviyesinde kalındığını gözlemliyoruz. Scratch programlama gibi giriş seviyesinde eğitimler verilse de, ileri seviye robotik ve yazılım eğitimleri konusunda eksiklikler bulunmaktadır.” dedi.

Ambar, eğitim sisteminde teknoloji entegrasyonunu artırmak için altyapı geliştirme, eğitmenlerin mesleki gelişimini destekleme ve müfredat güncellemeleri yapılması gerektiğini belirtti.

-“ Uluslararası yarışmalar, özgüven aşılayan ve teşvik edici etkinlikler”

Candela Robotic School’un uluslararası yarışmalara da katıldığını dile getiren Ambar, bu tarz yarışmaların öğrenciler için özgüven aşılayan ve teşvik edici etkinlikler olduğunu kaydetti.

Ambar elde edilen başarılarla ilgili şunları anlattı:

“2024 yılında Robotex Kıbrıs’ta birincilik kazanan ilk Kıbrıslı Türk takımı olarak Estonya’daki Avrupa Şampiyonası’na katıldık. Ayrıca, WRO 2024’te birinci olduk. Türkiye’de düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları’nda Ege Bölgesi Şampiyonası’na 5 ekiple katıldık ve 5 kategoride de dereceler alarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Nisan 2025’te de Antalya’da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacağız. Kasım 2025’te ise İtalya’daki Avrupa Şampiyonası’na katılmayı hedefliyoruz.”

-“ Çocuklarla çalışmak onların dünyasına girmek sizi eşsiz bir denizde yüzmeye izin veriyor”

Ambar, çocuklarla çalışmanın avantajlarına da değinerek, “Çocuklarla çalışmak onların dünyasına girmek sizi eşsiz bir denizde yüzmeye izin veriyor onların yaratıcılıkları enerjileri sizin hiç bitmeyecek bir enerji yaratıcılık sürüklüyor ki bu mesleğimin en güzel yanı.” diye konuştu.

Robotik kodlama eğitiminin öneminin gün geçtikçe arttığına işaret eden Ambar, doğru yönlendirme bilinçli bir aile ve eğitmenlerle yola devam etmenin önemine vurgu yaptı.

Çocuklarla çalışmanın ciddi ve hassas bir alan olduğunu dile getiren Ambar, “O nedenle ticari amaçlarla bu sektörde yer almak büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bu alanda ilerlemek çocuklarla çalışabilmek en büyük şans.” dedi.

Ambar ayrıca, Candela Robotic School’un eşit, ulaşılabilir, ayrımcılıktan uzak bir ortamda eğitim verme hedefine yönelik çalışmalarını devam edeceklerini belirtti.