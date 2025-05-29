Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Sağlık Bakanlığı ve Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği iş birliğiyle Gazimağusa’da “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu” düzenlendi.

Birlikten verilen bilgiye göre, çocuk acil ve yoğun bakım alanında güncel bilgi ve becerilerin paylaşıldığı eğitime 20 sağlık profesyoneli katılırken, eğitimde, çocuklarda ileri yaşam desteğine ilişkin güncel protokoller ve uygulama teknikleri ele alındı.

Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Koordinatörü Prof. Dr. Murat Duman, Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş ve Dr. Hakan Tekgüç’ün başkanlığında gerçekleştirilen eğitimler, Dr. Asu Özcan Karanlık, Dr. Fatma Miş Korun, Dr. Elanur Kortmaz, Dr. Kerime Can ve Dr. Kubilay Oskay tarafından verildi.

Eğitim sonunda, KKTC’de görev yapan beş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına eğitici yetkinliği verilirken, yetkinlik belgesi alan uzmanların, ilerleyen dönemde benzer eğitimleri ada genelinde düzenleyebileceği belirtildi.

- Dalkan’dan teşekkür

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, eğitimlerin açılışında yaptığı konuşmada, KKTC’de sağlık hizmetlerinin kalitesini ve standardını artırmanın KTTB’nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Bu tür eğitimlerin Kıbrıslı hekimler aracılığıyla adanın her köşesine ulaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Dalkan, tüm zorluklara rağmen bu eğitimi hayata geçiren Dr. Hakan Tekgüç’e ve Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’ne teşekkür etti.