Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nı (COP31) takip edecek medya mensuplarının akreditasyon başvuruları 16 Ekim’e kadar yapılabilecek.

COP31 Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek.

Yapılan duyuruya göre, akreditasyon işlemleri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekretaryası tarafından yürütülecek ve başvurular iki aşamada gerçekleştirilecek.

COP31’i takip edecek medya mensupları öncelikle https://onlinereg.unfccc.int/ bağlantılı UNFCCC Online Kayıt Sistemi (ORS) üzerinden bireysel başvuru yapacak.

Ardından her medya kuruluşunun bünyesinde belirleyeceği bir “Medya Odak Kişisi” kurum adına görevlendirilen basın mensuplarının ORS başvurularını tamamlayacak ve https://indico.un.org/ bağlantısını kullanarak Indico UN platformu üzerinden kurum başvurusunu gerçekleştirecek.

- Ayrıntılı bilgi ve kılavuz UNFCCC’nin internet sayfasından edinilebilecek

Duyuruda, akreditasyon işlemlerinin ücretsiz olduğu ancak başvuru yapılmasının akreditasyonun kesin olarak onaylanacağı anlamına gelmediği, UNFCCC Sekretaryasının güvenlik ve kapasite koşullarına göre akredite edilecek medya mensubu sayısında düzenleme yapabileceği kaydedildi.

Daha önceki UNFCCC toplantıları veya etkinlikleri için alınan medya akreditasyonlarının COP31 için geçerli olmayacağı da belirtilen duyuruda; vize, konaklama, ulaşım ve diğer ziyaretçi bilgilerinin “cop31.tr” adresinden, akreditasyon sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve kılavuzların ise UNFCCC’nin “Press and Media” sayfasından edinilebileceği bildirildi.