Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi (CPDC), Truth Now ve Warwick Üniversitesi’nin PEACE RETURN Projesi ile iş birliği içinde Londra’da iki etkinlik gerçekleştirdi. CPDC’den yapılan açıklamaya göre 22-23 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen etkinliklere akademisyenler, diplomatlar ve Kıbrıs diasporasından temsilciler katıldı.

"Kıbrıs’ta Kayıplar İçin Hakikat Komisyonu: Mümkün mü, Uygulanabilir mi?" başlıklı panel, 22 Ocak’ta Londra King’s College’da yapıldı. Panelde konuşmacı olarak Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Kurucu Koordinatörü Dr. Meltem Onurkan Samani ile Truth Now’ın kurucu üyesi, insan hakları avukatı Achilleas Demetriades yer aldı. Tahkim uzmanı Constantine Partasides kapanış konuşmasını yaparken, oturumun moderatörlüğünü King’s College’dan Emel Akçalı üstlendi.

Etkinliğe katılanlar arasında Barones Meral Ece, üst düzey diplomatlar, Londra’nın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler, Kıbrıs diasporası üyeleri ve öğrenciler yer aldı.

Dr. Onurkan Samani, konuşmasında, kayıp kişiler meselesinin insani, tarihi ve sosyolojik boyutlarını ele alarak toplumlar arasında sürekli diyalog ve güven inşa etmenin önemini vurguladı. Kıbrıs’ta bir hakikat komisyonunun kurulmasının, adada barışçıl bir ortak yaşamı nasıl teşvik edebileceğini tartıştı. Achilleas Demetriades ise kayıp kişiler konusunu hukuki ve siyasi bir düzeye taşıma önerisini sunarak, bu meselenin barış ve adalet için temel bir unsur olduğunu belirtti.

İkinci etkinlik ise, 23 Ocak’ta Londra’daki Kıbrıs Toplum Merkezi (Cyprus House)’nda düzenlendi ve "Mülkiyet Konularında Diaspora Perspektifleri" başlığını taşıdı. Dr. Onurkan Samani ve Achilleas Demetriades, ayrıca, uzlaşmazlıkların çözümünde hakemlik mekanizması konusunda kapalı bir toplantıya katılarak, Profesör Partasides’in siyasi çıkmazları aşmak için tahkimi olası bir mekanizma olarak önerdiği yaklaşımı değerlendirdi.

Ziyaret sırasında Dr. Onurkan Samani, CPDC’nin Londra’daki kurucu üyeleri Şirin Dağseven, Paraskevi Koumi ve Kübra Kalkandelen ile bir araya gelerek CPDC’nin barış kültürünü geliştirme çabalarını değerlendirdi.

Açıklamaya göre Dr. Onurkan Samani, Kıbrıs diasporasıyla yeniden bağlantı kurmanın, Kıbrıs’taki barışı etkileyen temel meselelerin ele alınmasında önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.