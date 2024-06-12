Creditwest Bank’ın çocukların hayal gücünü desteklemek ve görsel ifade yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlediği “30. Yıl Resim Yarışması”nda ödüller dağıtıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre toplam 430 öğrencinin katıldığı yarışmada kazananlar, Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında yer alan törenle açıklandı, ödülleri takdim edildi.

Resim öğretmeni Erman Karaman, Ülviye Karabaşak, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy’dan oluşan jüri üyeleri, geçen hafta dereceye giren eserleri belirlenmişti.

Ödül gecesinde yarışmada ilk üçe giren ve mansiyon ödülüne hak kazanan 30 öğrencinin hediyeleri ve sertifikaları takdim edildi.

Öğrencilere ödüller Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Değirmencioğlu tarafından takdim edildi.

Yarışmada çocukları spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla 30 adet spor malzemesi ödül olarak verildi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bankanın 30’uncu kuruluş yılı dolayısıyla 2024 yılı içerisinde farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi planladığını ve bu yıl özellikle çocukları bu projelerinin merkezine yerleştirdiklerini söyledi. Zaheer ayrıca, gençlere yönelik eğitim bursu, staj programları, girişimcilik yarışmaları gibi projeleri hayata geçirdiklerini de belirtti.

- 30. yılda 30 spor malzemesi ödülü verildi

İlkokul 1. ve 2. sınıf için ve 3., 4., 5. sınıf öğrencileri için iki farklı kategoride yapılan yarışmada, çocukların çevreye karşı farkındalığı geliştirmeye yönelik olarak “Çevre” ve “30 Yıl Sonraki Hayalindeki Kıbrıs” temalı resimler çizildi.

İlkokul 1. ve 2. sınıf kategorisinde Su Hulusioğlu (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) birincilik, Cemile Özbudak (Karşıyaka İlkokulu) ikincilik, Elif Işık (Karşıyaka İlkokulu) üçüncülük ödülünü aldı.

İlkokul 3. 4. ve 5. sınıf kategorisinde, Fatma Okur (Polatpaşa İlkokulu) birincilik, Seran Cemali (GAÜ İlkokulu) ikincilik, Hiranur Akad (Şehit Tuncer İlkokulu) üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri Tahir Kılıç (Karşıyaka İlkokulu), Poyraz Alken (Şehit Doğan Ahmet İlkokulu), Demir Yahi (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu), Esen Gültekin (Gönyeli İlkokulu), Harun Efe Albayrak (Doğa İnternational School), Çağdaş Alperen Değer (Alsancak İlkokulu), Seher Ada Akdoğan (Hasan Cafer İlkokulu), Suphi Albayrak (Kurtuluş İlkokulu), Laren Hocanın (Doğu AKdeniz Doğa İlkokulu), Özkan Soykut (Yenierenköy İlkokulu), Şehit Doğan Ahmet(Ayşe Su Özergin), Elis Aden Soykan (Alayköy İlkokulu), Ayşenur Arslan (Lefke İstiklal İlkokulu), Asya Onatlı (Doğa İnternational School) mansiyon ödül aldı.

İlkokul 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri Yağmur Kani (Lefke İstiklal), Bade Doğan (9 Eylül ilkokulu), Hayal Zehra İlkan (Yeniboğaziçi Yakın Doğu İlkokulu), Okyanus Çetin (Suat Günsel Girne İlkokulu), Betül Rüya Ulusal (Alayköy İlkokulu), Nurcan Tavukcu (Levent İlkokulu), Mert Ali Yıldız (Alsancak İlkokulu), Miray Karacelal (Alsancak İlkokulu), Meltem Tamar Yeşilyüz (Karşıyaka İlkokulu), Yurdanur İzveren (Suat Günsel Girne İlkokulu), Eylem İncirlili (Suat Günsel İlkokulu Lefkoşa), Özüm Soykut (Yenierenköy İlkokulu) Mansiyon ödülü aldı.