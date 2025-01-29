Creditwest Tiyatro Kulübü, geçen akşam Kanser Hastaları Yardım Derneği (KHYD) yararına sahne aldı. Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği “Drama Latte” adlı komedi oyunu, Lefkoşa’da KTÖS Konferans Salonu’nda izleyiciyle buluştu.

Yapılan açıklamaya göre Creditwest Tiyatro Kulübü, bu proje kapsamında toplam sekiz oyun sahneleyecek ve elde edilen tüm gelir Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

İkinci oyun, yarın akşam KTÖS Konferans Salonu’nda sahnelenecek.

Biletler, tüm Creditwest Bank şubelerinden ve oyun günü kapıdan temin edilebiliniyor.

“Drama Latte" oyunu, 12 ve 19 Şubat’ta Lefkoşa’da KTÖS Konferans Salonu’nda; 26 Şubat’ta Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde; 4 Mart’ta Mağusa KÜKOM’de, 11 Mart’ta Güzelyurt Belediyesi AKM’de ve 18 Mart’ta Lefkoşa KTÖS Konferans Salonu’nda sahne alacak.

Tüm oyunlar, saat 20.00’de başlayacak.