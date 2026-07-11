Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), basın özgürlüğünü koruyan, ifade özgürlüğünü genişleten ve gazetecilerin mesleklerini güven içinde icra edebilecekleri demokratik ortamı güçlendiren anlayışı kararlılıkla savunmaya devam edeceğini bildirdi.

CTP, Basın Günü mesajında, 11 Temmuz’un, Kıbrıs Türk basın tarihinin önemli dönüm noktalarından biri, bir Kıbrıslı Türk tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazete Saadet'in kuruluş yıldönümü olmasının yanı sıra, halkın haber alma hakkının, düşünce ve ifade özgürlüğünün, demokratik yaşamın simge günlerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.

CTP, özgür ve bağımsız basının demokratik toplumun en temel güvencelerinden biri olduğuna inandığını belirterek, halkın doğru bilgiye ulaşabilmesinin, kamu yönetiminin şeffaf ve hesap verebilir olmasının ancak özgür basının varlığıyla mümkün olduğuna işaret etti.

"Gazetecilik; kamu yararı adına gerçekleri araştıran, sorgulayan ve toplumu doğru bilgilendiren onurlu bir meslektir." denilen mesajda, tüm zorluklara rağmen bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiren basın emekçilerinin, demokrasinin güçlenmesine ve toplumun doğru bilgiye erişimine önemli katkılar sunduğuna vurgu yapıldı.

Gazetecilerin görevlerini baskıdan ve her türlü yıldırma girişiminden uzak bir ortamda yerine getirebilmesinin, demokrasinin güçlenmesinin ön koşullarından olduğunu belirten CTP, basın özgürlüğünü koruyan, ifade özgürlüğünü genişleten ve gazetecilerin mesleklerini güven içinde icra edebilecekleri demokratik ortamı güçlendiren anlayışı kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

CTP, yaşamını yitiren basın emekçilerini saygıyla anarken, halkın haber alma hakkı için emek veren tüm gazetecilerin ve basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü'nün 137’inci yılını kutladı.