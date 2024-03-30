Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Yolsuzluk, yoksulluk ve yoklaşmaya yeter!" temasıyla bugün Gazimağusa’da partisinin düzenlediği yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada “Mevsimi geldi artık, birileri gidiyor” ifadelerini kullandı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre bugün Gazimağusa’da düzenlenen yürüyüşe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda partilinin yanı sıra bazı yurttaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, “umutsuzluğa kapılmaması” çağrısında bulunarak, “bir hissa sonra gidecekler. Çünkü mevsimi geldi artık, kokusu ülkenin dört bir yanını sardı” ifadelerini kullandı.

-“Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın”

Sözlerine Şampiyon Melekeleri anarak başlayan Erhürman, İsias davasını işaret ederek, ailelerle birlikte dayanışarak yürümeye devam edeceklerini ve adalet gelene kadar bu yoldan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Erhüman, “ülkenin yönetilmediğine” ileri sürerek, “bu ülkeyi birlikte yönetecek kapasitemiz var. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin yetişmiş, bu ülkeyi seven insanları var” diyen Erhürman, “umutsuzluğa asla geçit vermeyeceğiz” dedi. CTP eski genel başkanlarından Ferdi Sabit Soyer’in sözlerini hatırlatan Erhürman, “Biz şinyaya benzerik, söksen de parçalasan da yeniden boy atarık!” dedi. Toplumun tüm kesimleri için sokakta olduklarını ifade eden Erhürman, sokakta mücadeleye devam edeceklerinin söyledi.

-“Bu yolu birlikte yürüyecek, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz”

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır varoluş mücadelesi verdiğine işaret ederek, “Varoluş mücadelesi bunlar yaşansın diye verilmedi. Bizi yok edemeyeceksiniz demek için sokaktayız ve sokakta olacağız” dedi. Erhürman, “bu ülkede insanlar, çocuklarına, ‘git de gelme’ demeye başladıysa, onların yüreğindeki evlat sevgisini de hep birlikte haykıracağız.” dedi.

Erhürman, “Mevsimi geldi artık, birileri gidiyor” diyerek, “karşılarındaki zihniyetin gideceğini” belirtti. Erhürman, “Gidecekler. Bekledikleri bu halkın hissasıdır. Bir hissa sonra otomatik gidecekler. Çünkü mevsimi geldi artık, kokusu ülkenin dört bir yanını sardı… Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz.” diye ekledi.

Erhürman, “Bizim bir yolumuz var. O yol da bu ülkeye duyduğumuz aşktır. Barışa, özgürlüğe, eşitliğe susamışlığımızdır. O yol birlikte yürünecek. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. Vardık, varız, var olacağız” diyerek sözlerine son verdi.