Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağına mama desteğinde bulundu.

CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin mama desteğinin bölgedeki diğer barınaklara da yapılacağı kaydedildi.

“Bir Kap Sevgi, Bir Can Umut!” sloganıyla yürütülen çalışmalara destek çağrısı yapılan açıklamada, “Barınaklardaki yüzlerce sevgi dolu can, sıcak bir yuvayı bekliyor. Sen de bir kap mama bağışla, bir cana umut ol. İstersen de hayatını paylaşabileceğin bir dost edin” denildi.