Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Sekreteri Mehmet Mutlu, 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğin en yüce değer olduğunu belirterek, emekçilerin bayramını kutladı.

Mutlu mesajında, bölgede ve dünyada süregelen savaşların barışa olan özlemi her geçen gün daha da derinleştirdiğini ifade etti. Filistin’de yaşananlara dikkat çeken Mutlu, İsrail’in yürüttüğü politikaları kınadı.

Mutlu, KKTC’de çalışanlar ve emeklilerin alım gücünün her geçen gün zayıfladığını, kontrolsüz piyasa yapısının ve denetimsizliğin, keyfi ve fahiş fiyat artışlarına yol açtığını savundu.

Kamu görevlilerinin iş güvencesine yönelik yasa tasarısının Meclis sürecinde olduğunu belirten Mutlu, “Kamuda farklı statülerde çalışan kamu görevlilerinin iş güvencesinin sağlanacağı yasa tasarısı, KKTC Meclisinin ilgili komitesinde görüşülme aşamasındadır.” ifadelerine yer verdi.

Mutlu, yeni Meclis binasının ülkeye hayırlı olmasını temenni ederken, geçici personelle ilgili yasal düzenlemenin bu yasama yılı içinde hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının artık kısır tartışmalarla zaman kaybetme lüksü olmadığını söyleyen Mutlu, “Geleceğe güvenle bakabilmek için siyasilerden çözüm odaklı icraatlar bekliyoruz” dedi.

Mutlu, mesajında emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.