Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü ile EDON, EDON'un Güney Lefkoşa’daki merkez ofisinde toplantı gerçekleştirdi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Gençlik Örgütü’nün yeni yönetimiyle yapılan ilk resmi buluşmada, iki toplumda yaşanan güncel gelişmeler, uluslararası alandaki durum ve müzakerelerin yeniden başlatılması gerekliliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

-Gençlerin ortak sorunları konuşuldu

Toplantıda ayrıca, gençlerin her iki toplumda karşı karşıya kaldığı düşük ücret politikaları, toplum içi ayrımcı yaklaşımlar ve adanın fiili bölünmüşlüğünün sürüyor olması gibi ortak sorunlar konuşuldu.

Görüşmede, CTP Gençlik Örgütü ile EDON arasındaki ilişkiler ve ortak mücadele vurgulanarak, barış ve çözüm yolunda gençliğin birlikte hareket etmesinin önemi işaret edildi.

Açıklamada, “Birleşmiş Milletler kararlarında belirtildiği şekilde, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon temelinde bir çözüm yönündeki ortak inanç yeniden teyit edildi. Taraflar, önümüzdeki süreçte ortak inisiyatifler geliştirme ve yakın çalışmalar sürdürme konusunda da mutabakata vardı.” ifadeleri kullanıldı.

CTP Gençlik Örgütü adına toplantıya Genel Başkan İsmail Barbaros, Genel Sekreter Deniz Kim ve Dış İlişkiler Sekreteri Hüseyin Öksüzoğlu katıldı.