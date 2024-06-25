Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Erhürman’a CTP Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros eşlik ediyor

CTP’den verilen bilgiye göre, Ankara’ya dün giden Erhürman, akşam Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü. Tufan Erhürman, bugün AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile bir araya gelecek.

Tufan Erhürman, yarın bir grup gazeteciyle kahvaltıda buluşacak ve yine yarın saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Erhürman, Ankara’daki temaslarının arından yarın akşam yurda dönecek.