Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sel felaketinin en çok etkilediği bölgelerden olan Girne ve Dikmen'in belediyelerini ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile bir araya gelen İncirli, belediyelerin sahadaki çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İncirli’ye ziyaretlerinde milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Filiz Besim ve Ceyhun Birinci’nin yanı sıra CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal ve MYK Üyesi Mehmet Kale Kişi eşlik etti.

Ziyaretler sırasında belediye ekiplerinin yoğun yağış sürecinde gösterdiği fedakârlık ve insanüstü gayretin takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, bölgelerde yürütülen müdahale ve iyileştirme çalışmaları hakkında son gelişmeleri değerlendirdi.

“Sel felaketinin yaralarını dayanışma ile saracağız” diyen İncirli, her iki belediyede de kriz yönetim sürecinin detaylarını dinlerken, su baskınlarının yarattığı tahribatın en hızlı şekilde giderilmesi için dayanışma içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Son yaşananların, altyapı eksikliklerinin artık ertelenemez bir sorun olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten İncirli, merkezi yönetimin yerel yönetimlerle iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten İncirli, “Bu tür afetler karşısında güçlü bir koordinasyon, hızlı bir müdahale ve sürdürülebilir altyapı yatırımları zorunluluktur” dedi.