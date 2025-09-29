Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Akdoğan Halk Buluşmasında bölge halkıyla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Erhürman, “İnşa etmeye çalıştığınız hapishanenin duvarları 19 Ekim’den sonra yıkılacak ve bu halk dünyayla buluşacak” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı CTP milletvekilleri eşlik eti.

-Erhürman: “Çocuklarının, torunlarının döneceği ülkeyi bu halk hep birlikte yaratacak”

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Beş yıl boyunca o makamda hiçbir şey yapılmamış olmasının, o makamın neleri yapmakla görevli olduğunu bize unutturacağını zannettiler.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın Avrupa Birliği ile de, BM ile de bağlantı kurabilecek, merkezden dünyaya açılan pencere olduğunu kaydeden Erhürman, “Bizim ihlal edilen haklarımızı dünyaya anlatmakla yükümlü olan makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır.” ifadesini kullandı.

Erhürman, beş senenin boşa geçtiğini savunarak, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili tek bir müzakere yapılmadığını kaydetti, "Geçmiş dört Cumhurbaşkanı döneminde müzakere oldu, en azından bir geçiş noktası açıldı.” diye konuştu.

“Beş sene boyunca çocukların AB vatandaşlığı hakkının ihlal edilmesine neden izin verdin? Bu sorunun cevabı 19 Ekim’den sonra verilecek. Hiç kimse bizim çocuklarımızın hakkını yiyemeyecek” diye konuşan Erhürman, memlekette güvenlik sorunu olduğunu savundu.

Erhürman, şunları kaydetti:

"Başında Cumhurbaşkanının olduğu Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bir kez bile toplanmadı. Ekonomi güneye kaydı, tek adım atılmadı. 2005’te kurulan TMK, 2010’da AİHM tarafından etkili iç hukuk yolu olarak kabul edildi; şimdi tartışılmaya başlandı. Mülkiyet davaları tekrar açılır oldu.”

-"Beş senede memleketi açık hava hapishanesine çevirdiniz"

Bir kısım insanın Türkiye’ye gidemediğini, bir kısım insanın güneye geçemediğini, bir kısım insanın hiçbir yere gidemediğini anımsatan Erhürman, “Beş senede memleketi açık hava hapishanesine çevirdiniz ve bütün halkı Sarayönü’ne tıkıştırdınız. Bizi dünyadan koparmaya çalışıyorsunuz, biz yokmuşuz gibi bir hal yaratıyorsunuz.” iddiasında bulundu.

Erhürman, inşa edilmeye çalışılan hapishanenin duvarlarının 19 Ekim’den sonra yıkılacağını ve bu halkın dünyayla buluşacağını da söyleyerek, “19 Ekim’den sonra gelecek Cumhurbaşkanı, bu halkın özgürlüklerinin bekçisi olacak. Cumhurbaşkanlığında 19 Ekim’den sonra ciddiyet olacak, ciddiyetle çalışılacak. Buna fena halde ihtiyacımız var. Fena halde boşluk bırakıldı” diye konuştu.

-"Hristodulidis Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranıyor"

Konuşmasında, Hristodulidis’in ise Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davrandığını da belirten Erhürman, “Bu halk mutlu da olacak, umutlu da olacak, önüne de bakacak. Çocuklarının, torunlarının döneceği ülkeyi bu halk hep birlikte yaratacak. Hep birlikte yürüyecek, hep birlikte kazanacağız” diye konuştu.

-Çeler: “Bizi gururla temsil edecek bir Cumhurbaşkanı olacak”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise , “19 Ekim’den sonra bizi gururla temsil edecek bir Cumhurbaşkanı olacak” dedi.

“Esas olan bir olmaktır, birlikte hareket etmektir. Siyasete olan güvensizliği ortadan kaldırmak için adım attık. Partimle birlikte Erhürman’ın yanında sonuna kadar olmaya devam edeceğiz. Esas birliktelik, Erhürman’ı Cumhurbaşkanı yaptıktan sonra olacak. Bize iş yapan insanlar gerekir. Nereden gelirse gelsin, bu ülkeye köklerini salmak isteyen herkese Cumhurbaşkanlığı yapacak, bağımsızlığını koruyacak bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var; o da Erhürman’dır” diyen Çeler, 19 Ekim’de hep birlikte kazanacaklarını belirtti.

-Latif: “Herkesi kucaklayacak şekilde hizmet edecek”

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de 19 Ekim’in değişim günü olduğunu söyledi. “Tufan Erhürman, herkesi kucaklayacak şekilde hizmet edecek” diyen Latif, her gittikleri yerde yoğun ilgi ve kalabalıkla karşılaştıklarını belirtti.

-Kayalp: “Kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz”

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise “19 Ekim’den sonraki Cumhurbaşkanımız burada” ifadelerini kullandı.

Memleketin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Kayalp, 19 Ekim’in önemine işaret etti. Hep birlikte bu yola çıktıklarını kaydeden Kayalp, mücadeleye devam edeceklerini ve yollarına kararlılıkla ilerleyeceklerini dile getirdi.