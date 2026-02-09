Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul yarın saat 10.00’da denetim gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’da Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. Meclis’te ilk önce Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin rapor okundu. Raporu Komite Başkanı Yasemi Öztürk okudu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Üyesi, UBP milletvekili Hasan Küçük de tasarı üzerine söz aldı.

Hasan Küçük, Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın mahkemelerin yapısı, alacaklıların tahsil gücü ve borçluların yükümlülükleri bakımından üçlü dengeyi yeniden kuran kapsamlı bir reform niteliğinde olduğunu söyledi.

Küçük, tasarının yargının etkinliğini artıracak, alacaklıyla borçlu arasındaki hukuki dengeyi çağdaş normlara uygun şekilde yeniden tesis edecek önemli bir düzenleme olduğunu belirtti.

Hasan Küçük, Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile faizin Merkez Bankası mevduat faizine bağlanacağını, mahkemelerin yetki sınırlarının güncelleneceğini, tazminat yetkilerinin genişletilmesiyle yargı sürecinin hızlanacağını, tahsil kabiliyetinin güçleneceğini ve adil yargılama sisteminin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirileceğini belirtti.

Küçük’ün konuşmasının ardından tasarının ikinci görüşmesi yapıldı. Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki birleşimde yapılacak.

Genel Kurul’da daha sonra Sayıştay Komitesi’nin, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Dairesi Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yayla Sulama İşletmelerine Ait Su Motorları ve Kuyuları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”na ilişkin raporu ele alındı.

Raporu Komite Başkanı Teberrüken Uluçay okudu. Uluçay’dan sonra CTP milletvekili Sami Özuslu söz alarak bazı verileri paylaştı.

Sami Özuslu, elinde Maliye Bakanlığı Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı tarafından BASS sendikasına yazılmış 76’ncı Sulama Birliği ile Yayla Sulama Birliği ile ilgili bir rapor olduğunu ifade ederek, bunu okudu.

Özuslu, rapora göre, Maliye Bakanlığı’nın bir yazıyla Yayla Sulama Birliği’nin 2019-2020-2021-2022 -2023 yıllarına ait gelir gider tablolarını Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan talep ettiğini ancak 2019-2020 yıllarına ait hesapların elde edilemediğini belirtti.

Sami Özuslu, ortada buharlaşmış paralar olduğunu, miktarla ilgili spekülasyon yapmayacağını ancak milyonlardan söz edildiğini de ifade etti.

“Ortada denetim ve yönetim zafiyeti var” ifadelerini kullanan Özuslu, Sayıştay Başkanı’nı, İçişleri Bakanı ile Maliye Bakanı’nı bu konuda açıklama yapmaya çağırdı.

Sami Özuslu’nun konuşmasının ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.