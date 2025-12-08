Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Edirne Belediyesi’nin davetlisi olarak “Cumhuriyet ve Kadın Hakları: Dün, Bugün, Yarın” panelinde konuştu.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Derya, Türkiye’deki kadınların seçme seçilme hakkı kazanmasının 91’inci yılı nedeniyle düzenlenen konferansta kadın haklarında yaşanan küresel değişimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dünyada yükselen otokratik rejimlerin ürettiği baskıcı ve kadın düşmanı politikaların ortak özelliklerini anlatan Doğuş Derya, uluslararası feminist mücadeleden örnekler verdi. Neoliberal otokrasilerin kamusal hizmetlerde yarattığı bütçe kesintilerinin kadınların omzundaki bakım yükünü artırdığını anlatan Derya, yerel yönetimlerde üretilen sosyal politikaların ve dayanışma ağlarının her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Edirne ziyareti esnasında Derya’ya CTP Kadın Örgütü Genel Sekreteri Mine Karaca da eşlik etti. Edirne’nin ilk kadın belediye başkanı olan Filiz Gencan’ın yürürlüğe koyduğu sosyal politika tesisleri yanında çevre ve geri dönüşüm projelerini de yerinde inceleyen Doğuş Derya, daha sonra Tekridağ Belediye Başkanı Candan Yüceer’i ziyaret etti.

Etkinlikte, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Dr. Asu Kaya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve CHP Parti Meclisi Üyesi Saniye Barut da konuşmacı olarak yer aldı.