Başbakan Ünal Üstel, 2026 yılının projelerin gerçekleşeceği yıl olacağını vurgulayarak, geçmişte verilen sözlerin sırayla yerine getirileceğini ve yeni açılımların yapılacağını kaydetti.

Üstel, dünyada yaşanan sıkıntıların halka hissettirilmemesi için her türlü fedakarlığı yaptıklarını belirterek, son Türkiye ziyaretinde de sektörler özelinde desteklerin ele alındığını söyledi.

Soruşturma başlatılan bürokratlara ilişkin eleştirilere yanıt veren Üstel, “Hiçbir şeyi örtme gibi bir girişimimiz olmadı. Biz hukuk devletine inanan bir hükümetiz.” dedi. Üstel, uygulamada yapılan hataların “kişiler” tarafından yapıldığına dikkat çekerek, soruşturma sürecine saygı duyduklarını, kimseye herhangi bir ayrımcılık yapmadıklarını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde konuştu.

- “Hükümetimiz döneminde ekonomide yaşanan gelişmeler ortada”

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı konuşmada, bütçenin UBP-YDP-DP hükümetinin dördüncü bütçesi olduğuna dikkat çekerek, bu bütçeye nasıl gelindiğinin herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Pandemi süreci ardından yaşanan ekonomik sıkıntıları anımsatan Üstel, bu doğrultuda dünyada yaşanan sıkıntıları ülke halkına hissettirmemek adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirtti. Üstel, bu kapsamda, sektörlere sağlanan destekler, hayat pahalılığının aynı oranda yansıtılması gibi örnekler verdi.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üretime, sanayiye verilen teşviklerin devam edeceğini kaydeden Üstel, hükümette bulundukları sürede ekonomideki gelişmelerin gözler önünde olduğunu belirtti; bunun 85 binden 150 bine çıkan çalışan işçi sayısından da görülebileceğini söyledi. Üstel, tüm ekonomik sıkıntılara rağmen tedbirler alarak ilerlemeyi sağladıklarını ifade etti.

- “Hizmet vermeye devam edeceğiz”

Güney’den iş insanlarına yapılan korkutma ve baskılara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen destekle sıkıntıların aşıldığını dile getiren Üstel, “Hiç merak etmeyin. Size daha önce ne söz verdiysek, 2026 projelerinde gerçekleştireceğiz. Halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni açılımlar yapacağız.” dedi

Gençlerin göçünün engellenmesi için alınan tedbirlere de işaret eden Üstel, vatandaşlara yüzde yüz sosyal sigorta primi, yeni girişimcilere düşük faizli, uzun vadeli krediler gibi destekleri sıraladı, “ilk evim” kredileriyle gençlere ev sağlandığını belirtti. Üstel, ek olarak, 27 yıl sonra sosyal konut projesinin başlatıldığını anımsattı.

Hükümete geldiklerinde ilk hedeflerinin geçmiş hükümetlerden yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu kaydeden Üstel, Ercan Havalimanı’nın tamamlanmasıyla yolcu sayısındaki artışa dikkat çekti.

Başbakan Üstel, sağlıktaki sorunların da ilk iş olarak masaya yatırıldığını, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin ve senelerdir konuşulan Karpaz’da Pamuklu Hastanesi’nin temelinin atıldığını kaydetti. Tamamlanamayan Güzelyurt ve Girne hastanelerinin de 2026 yılında açılacağını belirten Üstel, bölgelerde açılan sağlık ocaklarına da örnekler verdi. Üstel, tüm bunların, bütçede yatırıma ayrılan kaynakların yanında Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller aracılığıyla başarıldığını belirtti.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, Lefkoşa’ya yeni çevre yolu ve kavşağının da kazandırıldığını hatırlatarak, 2012’de yarım kalan bu çalışmanın tamamlandığını söyledi; trafik sıkıntısının büyük ölçüde azaldığını dile getirdi.

- “Bu ülkede hiç kimseye herhangi bir ayrıcalık yapmadık, yapmayacağız”

Son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin eleştirele de yanıt veren Üstel, şunları söyledi:

“Bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bunların farkındayız. Hiçbir şeyi örtme gibi bir girişimimiz olmadı. Biz hukuk devletine inanan bir hükümetiz. Eğer birileri uygulamada bir hata yaptıysa soruşturma sürecine saygı duyarız, yargıya intikalini sağlarız. Bu ülkede hiç kimseye herhangi bir ayrıcalık yapmadık, yapmayacağız.” dedi.

Kişiler üzerinden siyasi partilerin yıpratılmasını doğru bulmadığını söyleyen Üstel, polis teşkilatına “varsa gereğini yapın.” dediklerini kaydetti. Teşkilata yaptıkları destek ve yatırımları anımsatan Üstel, “Hiçbir hükümet döneminde bu kadar güçlendirilmedi.” dedi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’ne son yaptıkları ziyarete de değinerek, bütçede yer almayan projelerin kaynağının ele alındığını kaydetti. Üstel, özellikle GKRY kaynaklı inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, acil önlemler alınması gereken sektörlere özel uzun vadeli kredilerin hazırlandığını, turizm, sanayi gibi sektörlere de destek kredilerinin sağlanacağını belirtti. Üstel, enerji alanında da yeni açılımların yapılacağını duyurdu.

Üstel, “2026 yılı projelerin gerçekleşeceği yıldır.” diyerek, “her kesimi daha rahat yaşatma” hedeflerini vurguladı; bugüne kadar Meclis’te oy birliği şeklinde geçirdikleri yasaların devamının gelmesi temennisinde bulundu.