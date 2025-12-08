Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Kadın Birliği Güzelyurt Şubesi Başkanı Seval Zaifoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman görüşme sırasında yaptığı konuşmada, birlik başkanı ve beraberindeki heyetle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nilden Bektaş Erhürman, birliğin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kıbrıs Türk Kadın Birliği Güzelyurt Şubesi Başkanı Seval Zaifoğlu ise Erhürman’la bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, derneğin vizyon ve misyonu hakkında bilgi sundu.