Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren kadın derneklerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Akova Kadınlar Derneği, Alaniçi Kadınlar Derneği ve Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği’ne gerçekleştirilen buluşmalara CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Asya İlktaç, Nilden Bektaş Erhürman, ve Kadın Örgütü temsilcileri katıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyaretlerde yerel kadın örgütlenmelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, son yıllarda derinleşen "kadın yoksulluğuna" dikkat çekerken, kadınların yerel düzeyde örgütlenmesinin, sadece bireysel güçlenmeyi değil, toplumsal dönüşümü de beraberinde getirdiğini söyledi.

“Cumhurbaşkanlığı makamı, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını uluslararası düzeyde savunacak bir vizyonla ele alınacak. Bu vizyonun merkezinde eşitlik, özgürlük ve toplumsal barış yer alacak.” ifadelerini kullanan Derya, CTP Kadın Örgütü'nün, kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü artırmak, yerel sorunlara çözüm üretmek ve eşitlik mücadelesini büyütmek amacıyla benzer ziyaret ve buluşmaları sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Kadın örgütü yetkilileri ve Nilden Bektaş Erhürman, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili soruları yanıtlayarak, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın eşitlik, demokratik katılım ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda ortaya koyduğu vizyonu aktardı.