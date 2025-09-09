Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 47/2010 sayılı yasa kapsamında 2011 sonrası işe giren 65 kişinin kıdem tazminatlarının ödenmemesi gerekçesiyle Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Kamu-İş'in avukatı Şefik Aşçıoğulları yaptıkları basın açıklamasında, emekli olan 65 üyelerinin mahkeme kararı olmasına rağmen aylardır kıdem tazminatlarını alamadıklarını söylediler.

-Serdaroğlu: “Taraflar arasında uzlaşı masası kurulmaması durumunda pazartesi günü mahkemeye başvuracağız”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı basın açıklamasında, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre’ye cuma gününe kadar süre verdiklerini, taraflar arasında uzlaşı masasının kurulmaması durumunda ise pazartesi günü mahkemeye başvuracaklarını kaydetti.

Sendika olarak uzun yıllardır "göç yasasından" işçi statüsünde devletin istihdam ettiklerinin karşılaştığı haksızlıkla mücadele ettiklerini dile getiren Serdaroğlu, "göç yasasının" çalışanlar arasında çalışma barışını bozan ve ikilik yaratan bir uygulama olduğunu savundu.

Serdaroğlu, eski çalışanların kıdem tazminatı aldıklarını ancak yeni girenlerin almadıklarını söyleyerek, Kamu-İş’in bu durumu yargıya taşıdığını ve yargıda uzunca bir mücadeleden sonra mahkemenin söz konusu emekçilerin de kıdem tazminatı almalarını onayladığını hatırlattı.

Tazminatın Maliye tarafından belli bir süre ödendiğini ancak "Bakanlık’ta para yok" gerekçesiyle kıdem tazminatlarını ödenmediğini dile getiren Serdaroğlu, “Bu durum kişilerin inisiyatifine kalmış bir şey değildir.” dedi.

Ahmet Serdaroğlu, mahkeme kararı bulunduğunu hatırlatarak, “Hukuk devleti olduğumuzu unutmamaları gerekmektedir. Kişilerin kendi inisiyatifine kalmış bir durum değildir.” ifadesini kullandı.

Maliye Bakanlığı’nın kıdem tazminatlarını para yok gerekçesiyle ödemediğini ancak her gün yeni istihdamlar yaptığını da iddia eden Serdaroğlu, yeni alınanlara da çağrıda bulunarak, “Yeni istihdam edilenler bize kızmasınlar ama bu iş doğru değil arkadaşlar. Sizler de koşarak sendikanıza geleceksiniz. Çünkü yarın da bunlara yaptıkları gibi sizden kesip başkalarına verecekler.” şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, toplu iş sözleşmesinde “bir aydan geç olmamak üzere en fazla iki aya kadar kıdem tazminatları ödenir” ifadesi olduğunu hatırlatarak, tazminatların sadece her iki tarafın da uzlaşması durumunda ödenmediğini söyledi.

Bu nedenle kendilerine cuma gününe kadar süre verdiklerini ve cuma gününe kadar uzlaşı masası kurulmazsa, mahkemeye başvuracaklarını söyleyen Serdaroğlu, açıklamasında Başbakan Ünal Üstel’e de seslenerek, “Bu konudan bilgisi yoksa bu konuya bir an önce el atıp, mağdur olan 65 arkadaşımızı ve bundan sonra işe aldıklarınıza dahil olmak üzere mağdur olacakların mağduriyetini çözmek adına bir an önce uzlaşı masası oluşturulsun.” dedi.

Serdaroğlu, kıdem tazminatlarının ödenmemesi durumunda yapılan yanlışın kişiler tarafından yapılmış olacağını ve burada sadece Bakan’ın değil, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü’nün de sorumluluğu olması nedeniyle bundan sonra Maliye Bakanı ile Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü’nü mahkemeye vereceklerini ifade ederek, suçlunun devleti yönetenler olduğunu savundu.

-Aşçıoğulları: "Mahkeme kararlarına rağmen kıdem tazminatları aylardır ödenmedi"

Avukat Şefik Aşçıoğulları yaptığı açıklamada, 47/2010 sayılı yasanın, 7/1979 sayılı yasaya binaen istihdam edilmiş personelin maaş, ücret ve özlük haklarında farklılık yarattığını kaydederek, şöyle devam etti:

“Kamu-İş Sendikası 2006’dan beri bu farklılıkların giderilmesi için mahkemelerde sayısız dava açtı. Bayramlık ödeneklerinden kıdem tazminatlarına kadar birçok kazanımı, toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan kazanımları mahkeme tarafından tescil edilerek, uygulanması sağlandı.”

Mahkeme kararlarına rağmen kıdem tazminatlarının aylardır ödenmediğini kaydeden Aşçıoğulları, sendikanın söz konusu kazanımları Anayasa yasa ve kurallara göre belirlediğini ve mahkeme kararlarına uymayan bir kamu iradesi olması durumunda ise kamu görevlisinin şahsi sorumluluğunun aranması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Sendika’nın defalarca sözlü, yazılı uyarıları olduğunu, ilgili tarafların oturup, konuşması için çağrılar yapıldığını ve bugün de basın açıklaması yaparak çağrılarını yinelediklerini söyleyen Aşçıoğlu, “Umarım bu sorun mahkemelerimize yük bindirilmeden taraflar arasında oturulup, uzlaşılarak bir çözüme bağlanır.” şeklinde konuştu.