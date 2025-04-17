Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, gece kulüplerinde çalışan kadınların yaşadığı trajedilere bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, “seks köleliği” olarak tanımladığı sisteme karşı adım atılmasını istedi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, CTP Kadın Örgütü, gece kulüplerinde çalışan kadınların maruz kaldığı koşulları “seks köleliği” olarak tanımladı ve bu sistemin insan hakları ihlallerinin yalnızca görünen yüzü olduğunu ifade etti.

“Bu yaşananlar, insan ticareti ve seks köleliği üzerinden kurulan sistemli bir sömürünün, insanlık dışı çalışma koşullarının ve devletin dolaylı olarak iş birliği yaptığı pespayeliğin doğrudan sonucudur.” ifadelerine yer veren örgüt, gece kulüplerindeki kadınların ‘çalışan’, kulüp sahiplerinin ise ‘işveren’ statüsünde görülmesine tepki gösterdi.

-İçişleri Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrı

İçişleri Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulunulan açıklamada, kadınları kendi hayatlarına son vermeye iten ağır sömürü koşullarının ortadan kaldırılması için adım atılması gerektiği kaydedildi.

Yalnızca gece kulüplerinde değil, toplumun farklı alanlarında da varlığını sürdüren seks köleliğine karşı çoklu bir kurumsal mücadele mekanizması oluşturulması gerektiğini savunan örgüt, "yaşananlara duyarsız kalan yetkililere" eleştiri yöneltti.