Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, İzmir’de düzenlenen Kadın ve İktisat Kongresi’nin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının eşi Öznür Tugay ile İzmir Adnan Saygun Merkezi’nde bir araya geldi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kadın çalışmaları ve sosyal politikalar konusunda yapılabilecek projelerin görüşüldüğü toplantının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışmalarını inceleyen CTP Kadın Örgütü heyeti, göçmen kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesi amacıyla yürürlüğe koyulan “Güçlendirme Tohumları” projesi için Kadifekale bölgesini ziyaret etti.

Kadın güçlenmesine önemli katkıda bulunan Bostan Projesinin ardından, İzmir Kadın Danışma Merkezi’ni de ziyaret eden heyet, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.