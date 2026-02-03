Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kasaplar Birliği’ni kabul etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, ülke gündemi, girdi maliyetlerindeki yüksek fiyat, yem sıkıntısı gibi konu başlıkları ele alındı ve CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kasaplar Birliği’nin sorun ve taleplerini dinledi.

Temel besin öğelerinden birinin et olduğuna ve halkın en uygun fiyatlı ve sağlıklı ete ulaşmasının önemine dikkat çeken İncirli, hedeflerinin bu yönde olduğunu söyledi. İncirli, et sorununun sadece hayvancının veya kasapların sorunu olmadığını halkın sorunu olduğunu ve bütün paydaşlarla görüşerek iş birliği ve uzlaşı kültürü içerisinde bir model izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kasaplar Birliği ise girdi maliyetleri yüksek olduğu için et fiyatlarının yükseldiğini, özellikle de yem ve enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

CTP Genel Başkanı İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, CTP Milletvekilleri Fide Kürşat, Salahi Şahiner ve MYK üyesi Koral Aşam eşlik etti. Görüşmede, Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı temsilen ise Hürrem Tulga hazır bulundu.