Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, örgütlerin düzenlediği imza kampanyasına destek olmak amacıyla dün Merkez Lefkoşa Açık Pazar alanında stant kurdu.

Laik eğitim talebiyle düzenlenen imza kampanyasında, yurttaşlardan imzalar toplandı. CTP yetkilileri, laik ve çağdaş eğitim hakkı için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kampanya "#Geçityok" sloganıyla yürütülürken, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Milletvekili Sami Özuslu, Lefkoşa İlçe Yöneticileri ve Lefkoşa Belediyesi’nin CTP’li Meclis Üyeleri de stantta hazır bulundu.