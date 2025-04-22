Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, 29’uncu Olağan Kurultay’ın ardından görev dağılımını gerçekleştirdi.

Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığında toplanan MYK’da görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Örgüt Sekreteri: Mehmet Kale Kişi

Mali Sekreter: Ali Karavezirler

Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri: Ürün Solyalı

Yerel Yönetimler Sekreteri: Muhittin Tolga Özsağlam

Dış İlişkiler Sekreteri: Fikri Toros

Eğitim Sekreteri: Feriha Tel

Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Filiz Besim

Faal Üye: Fazilet Özdenefe

Faal Üye: Bilen Sayılı Bozkırlı

6 Nisan’da gerçekleştirilen 29’uncu Olağan Kurultayın ardından toplanan Parti Meclisi ilk toplantısında Genel Sekreteri ve MYK üyelerini belirlemiş, Genel Sekreterlik görevine Erkut Şahali’yi getirmişti. CTP Merkez Yönetim Kurulu’nda Kadın Örgütü Genel Başkanı Doğuş Derya ve Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros da doğal üye olarak yer alıyor.

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