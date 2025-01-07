Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl büyük hediyeden birini kazanan talihli, aracını teslim aldı. CTP Piyangosu’nda Mercedes GLA-180 Hybrid marka aracı kazanan Dikmen sakini Şakir Özata oldu.

038103 numaralı biletin sahibi Şakir Özata, Kombos’a giderek Mercedes GLA-180 Hybrid model aracına kavuştu. CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, aracı talihliye teslim etti. Akansoy, aracı kazanan aileye “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.