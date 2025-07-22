Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi, Hentbol Federasyonu’nu ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Hentbol Federasyonu lokalinde gerçekleşen görüşmede konuşan CTP Spor Komitesi Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, ana hedefin spor politikalarını gözden geçirmek olduğunu belirtti.

Federasyon Başkanı Ediz Arıkhan’a teşekkür eden Özuslu, “Biz ziyaretlerimizde daha çok sporun paydaşlarını dinlemeyi, sorunları, çözüm önerilerini öğrenmeyi ve bunu parti politikalarına uyumlu hale getirmeyi öngörüyoruz” dedi.

Özuslu, sporun genel sorunlarının yanında her branşın kendi içinde sorunları olduğunu söyleyerek, “Ziyaretlerde çok değerli fikirler çıkıyor. Hentbolda neredeydik, şimdi neredeyiz, nereyi hedefliyoruz? Bunun için bu ziyaret çok önemli” diye konuştu.

Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkhan da çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Arıkhan görüşmenin sonunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmesi için Sami Özuslu’ya plaket takdiminde bulundu.