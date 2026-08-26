CTP’de kontenjan adayları netlik kazanmaya başlarken, milletvekili aday adayı olması beklenen isimler de parti kulislerinde yüksek sesle konuşuluyor. Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre birçok tanınmış isim öne çıkıyor.

Parti içerisinde hem genel hem de yerel seçimlere yönelik toplantılar sıklaşırken, Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre bazı isimlerin milletvekili adaylığı için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, eski Maliye Bakanı Birikim Özgür, CTP Lefkoşa İlçe Sekreteri Mustafa Gürkan, CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros ve Yeşil Barış Hareketi’nden tanınan Feriha Tel’in ise Lefkoşa’dan aday olması bekleniyor. Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi’nin de Girne’den aday olacağı belirtiliyor.

CTP PM üyesi, tanınmış avukatlardan Aslı Murat ile Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten’in Güzelyurt’tan, Geçitkale Belediyesi’nin eski Başkanı Hasan Öztaş’ın ise Gazimağusa’dan aday olacağı da parti kulislerinde konuşulan bilgiler arasında yer alıyor.