Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) kontenjan ve milletvekili aday adayları netleşmeye başlarken, Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) de milletvekili aday adaylığı konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

UBP’nin Lefke Belediye Başkanlığı için Hasan Öksüz’ü aday göstermesinin ardından, parti kulislerinde UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey’in milletvekili aday adayı olacağı konuşulmaya başlandı.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre, Özgey’in bir süre önce Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’e de milletvekili adayı olmak istediğini ilettiği öğrenildi.