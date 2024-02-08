Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) ile dün yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yaptı.

Annita Demetriou başkanlığındaki DİSİ heyetiyle CTP Genel Merkezi’nde saat 16.00’da başlayan görüşme ile ilgili açıklamada, iki partinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görevine ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in açıkladığı 14 maddelik önlemlere ilişkin güncel konuların ele alındığı bildirildi.

Görüşmede Kıbrıs çözüm sürecinde devam eden çıkmazın aşılması ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olarak siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki bölgeli federal çözüme ulaşılmasına yönelik görüş teatisinin yapıldığının belirtildiği açıklamada, siyasi eşitliğin ilgili Güvenlik Konseyi kararında tanımlandığı şekilde dönüşümlü başkanlık ve federal devlet organlarında en az bir olumlu oyla etkili katılımın kabul edilmesinin şart olduğu konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, resmi müzakereler öncesinde Crans Montana itibarıyla varılan tüm yakınlaşmalara bağlı kalınması ve Genel Sekreter'in 30 Haziran 2017 tarihli 6 maddelik çerçevesi zemininde belirlenecek bir takvime bağlı ve sonuç odaklı bir sürecin kurgulanmasının şart olduğu konusunda da görüş birliğine varıldığı da aktarıldı.

-Erhürman: “Rum liderin 14 maddelik önlemleri Kıbrıs Türk toplumunun beklentilerini tatmin etmedi”

İki partinin statükonun sürdürülebilir olmadığı ve kabul edilemez olduğu görüşünü paylaştığının ve statükoya son verilmesi için iki partinin ortak çalışmalarını arttırarak devam etmeye yönelik kararlılık belirttiğinin kaydedildiği açıklamada, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Rum lider tarafından açıklanan 14 maddelik önlemlerin Kıbrıs Türk toplumunun beklentilerini tatmin etmediğini anlattığı da belirtildi.

Açıklamada, Erhürman’ın karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlığı, GESY sağlık sisteminden ve EHIC sağlık sigortası siteminden yararlanmak başta olmak üzere temel insan haklarının Kıbrıs Türk toplumuna teslim edilmesi gerektiğini söylediği ve DİSİ Başkanının ise Rum liderden bu hassasiyetlere ilişkin detaylı bilgi alacağını, beklentilerin karşılanması için çaba göstereceğini ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmede, CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros yer alırken, DİSİ’den Genel Başkan Annita Demetriou ile heyet üyeleri Charalambos Stavrides ve Xenia Constantinou hazır bulundu.