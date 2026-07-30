Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ve ekibinin yürüttüğü etkili süreç ile Guterres’in ortaya koyduğu yeni girişim ile yol haritasına destek belirtti.

CTP; tüm tarafları ve garantör devletleri bu fırsatı tarihi bir sorumluluk bilinciyle değerlendirmeye, başarılı ve sonuç üretici bir 5+1 toplantısının koşullarını oluşturmak için yapıcı katkı koymaya çağırdı.

CTP, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs temaslarına ilişkin açıklama yaparak, Kıbrıs sorununda ilerleme kaydetmek için önemli bir fırsat penceresi açıldığına işaret edildi.

Açıklamada, yol haritasının belirginleşmesi önemli bir fırsat; Guterres’in temaslarının ardından yaptığı açıklamalar ise Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik uluslararası ilginin, ilgili tarafların ve Birleşmiş Milletler’in sürece ilişkin kararlılığının devam ettiğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Guterres’in gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni bir genişletilmiş 5+1 toplantısı düzenleme kararına destek belirtilen açıklamada, “Yeni bir toplantının yalnızca sürecin devam ettiği görüntüsünü vermek için değil, çözüm yolunu açacak somut sonuçlar üretmek amacıyla gerçekleştirilmesi gerektiği yönündeki yaklaşımını ve yeni yol haritasının tüm taraflarca mutabakat altında olmasını çok önemli buluyoruz.” denildi.

-“Sonuç odaklı süreç, metodoloji ve güven yaratıcı önlemlerde ilerleme mutabakatı olumludur”

5+1 toplantısı öncesinde, güven yaratıcı önlemler, müzakere metodolojisi ve özlü konular üzerinde kapsamlı hazırlık yapılması, bugüne kadar elde edilen yakınlaşmaların korunarak sürecin üzerine inşa edileceği zeminin belirlenmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, Cumhurbaşkanlığının uzun süredir üzerinde durduğu sonuç odaklı süreç, metodoloji ve güven yaratıcı önlemler konusundaki yaklaşımının, Genel Sekreter ve ilgili taraflarca dikkate alınması ve olumlu karşılanması “Memnuniyet verici” olarak karşılandı.

Genel Sekreter’in Doğu Akdeniz’de büyüyen jeopolitik gerilimlere ve çözümsüzlüğün Kıbrıs’ı bölgesel risklere karşı daha kırılgan hale getirebileceğine ilişkin değerlendirmelerinin de dikkatle ele alınması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs’ın tamamını ilgilendiren savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve dış politika alanlarında atılacak adımların yeni gerilimler yaratmaması, çözüm perspektifine zarar vermemesi ve adanın bütününü bölgesel çatışmaların riskleriyle karşı karşıya bırakmaması gerekmektedir. Aksine bu sürecin ve sonrasının bölgede iş birliği ve güvenin tüm taraflar için kalıcı olacağı bir sonuca varması hayatidir.”

-“Güven Yaratıcı Önlemler başlığında ilerleme sağlanması süreci destekleyecektir”

Güven Yaratıcı Önlemlerin toplumlar arasındaki güvenin yeniden kurulması, günlük yaşamı kolaylaştıracak somut iş birliklerinin geliştirilmesi ve kapsamlı bir çözümün yaşayabilirliğinin güçlendirilmesi bakımından vazgeçilmez olduğunun kaydedildiği açıklamada, Genel Sekreter’in Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili ilerlemenin Lefkoşa’da yapılması çalışmalarında yoğunlaşma çağrısı da önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Aynı şekilde, mülkiyet, karma birlikteliklerden doğan çocukların hakları gibi meselelerin bireysel süreçler üzerinden ele alınması, hukukun siyasi hedeflerin aracı haline getirilmesi ve kişilerin karşılıklı olarak hedef alınması çözüm için ihtiyaç duyulan olumlu atmosfere katkı sağlamamaktadır. Bu süreçte bu başlıklarda da olumlu adımlar atılması süreci destekleyecek unsurlardır.

Bugün ihtiyaç duyulan; Birleşmiş Milletler parametreleri, siyasi eşitlik, güvenlik, geçmiş yakınlaşmalar ve federal çözüm hedefi ile sonuç alıcı bir müzakere sürecine adım adım ilerleyebilmektir. Somut sonuçları üretecek siyasi cesareti, iradeyi ve kararlılığı tüm tarafların ortaya koyması kaçınılmazdır.”